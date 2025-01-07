أيمن يونس: يجب معاقبة إمام عاشور على احتفاله

طالب أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، رابطة الأندية بمعاقبة إمام عاشور، لاعب الأهلي، بعد احتفال "البالونة البيضاء" خلال مباراة الأهلي وسموحة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

تغلب الأهلي على سموحة بثنائية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة المؤجلة من الدوري الممتاز.

وسجل إمام عاشور الهدف الثاني للأهلي ثم احتفل بالهدف بنفخ بالونة بيضاء ثم دهسها بقدمه، وهو ما ربطه البعض بأنه ربما يقصد الإساءة لناديه السابق الزمالك صاحب القميص الأبيض الشهير.

قال أيمن يونس عبر قناة "أون تايم سبورتس":" إمام عاشور يلعب في ناد كبير جدا وهو الأهلي ولا يليق هذا الاحتفال به، ويبدو أنه يستمع لمواقع التواصل الاجتماعي".

أضاف يونس:" الأمر متروك للجنة المسابقات في هذا الاحتفال الذي أراه خارجا، وليس مقبولا ويجب أن يدرك إمام عاشور جيدا هذا الأمر جيدا".