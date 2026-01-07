وزير الرياضة يهنئ أبطال مصر بإنجاز بطولة إنجلترا المفتوحة للإسكواش

تقدم أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بخالص التهنئة إلى أبطال مصر في رياضة الإسكواش من الناشئين والناشئات، بعد الإنجاز الكبير الذي تحقق على منصة التتويج ببطولة إنجلترا المفتوحة للإسكواش للناشئين والناشئات 2026، والتي شهدت سيطرة مصرية لافتة في مختلف الفئات العمرية.

وجاءت نتائج البطولة لتؤكد التفوق المصري، حيث توج سيف الدين رفاعي بلقب بطولة تحت 19 سنة، فيما حصل اللاعب ادم حول المركز التاني في الناشئات احرزت مليكة تيمور علي المركز الثالث، كما أحرز فاروق محمد وحبيبة رزق لقبي بطولتي تحت 17 سنة، وفليوباتر صالح ومريم المتيت علي المركز الثاني وتوج حسن عبد الجليل وليان مصطفى بلقبي بطولتي تحت 15 سنة، وحصل علي المركز الثاني علي عبد الفتاح و ريم المغربي وفي المركز الثالث حصلت ساندي عبد الله وبراءة عبد الكريم بينما فاز يحيى وليد ريان وسيرين خميس بلقبي بطولتي تحت 13 سنة،وجاء في المركز الثاني ادم رجب ونبيل. النحاس وفي المركز الثالث جاءت اللاعبة فيروز الصياد واللاعب تميم مصطفي واختتم الإنجاز بتتويج حازم محمود وعليا الناظر بلقبي بطولتي تحت 11 سنة وجاء في المركز الثاني مليكة غنيم والمركز الثالث تانيا اسلام

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذه النتائج تعكس المكانة العالمية التي تحتلها مصر في رياضة الإسكواش، وتأتي تتويجًا لجهود منظومة العمل الرياضي، والدعم المتواصل من الدولة المصرية لاكتشاف ورعاية الموهوبين، مشيدًا بالمستوى الفني المتميز للاعبين واللاعبات.

وشدد أشرف صبحي على استمرار الوزارة في تقديم الدعم الكامل لأبطال الإسكواش في مختلف المراحل السنية، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على الحفاظ على ريادة مصر عالميًا ورفع علمها في كبرى البطولات الدولية.