هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة برايتون، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز العاشر برصيد 28 نقطة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، عبد القادر خوساونف، ماكس آلين، ناثان آكي

خط الوسط: نيكولاس جونزاليس، برناردو سيلفا، تيجاني رايندرز

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو، فيل فودين