هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 7 يناير 2026
محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 7 يناير 2026 - 8:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 يناير 2026 - 8:44 م

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة برايتون، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز العاشر برصيد 28 نقطة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، عبد القادر خوساونف، ماكس آلين، ناثان آكي

خط الوسط: نيكولاس جونزاليس، برناردو سيلفا، تيجاني رايندرز

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو، فيل فودين


