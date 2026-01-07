أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، مساء الأربعاء، إجلاء 179 سائحا أجنبيا من العالقين بجزيرة سقطرى إلى مدينة جدة السعودية، في أول رحلة جوية بالخصوص نتيجة الاضطرابات الأمنية الأخيرة جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إنه "في إطار التنسيق المشترك بين الوزارة والجهات المعنية بالخطوط الجوية اليمنية وبالتعاون مع الأشقاء في السعودية والسفارات المعتمدة لدى اليمن، تم صباح اليوم الأربعاء تسيير أول رحلة للخطوط الجوية اليمنية لنقل السائحين الأجانب العالقين في جزيرة سقطرى نتيجة الأحداث الأخيرة".

وأوضحت أن "179 مسافرا من العالقين في الجزيرة غادروا على متن الرحلة الأولى متجهين إلى مدينة جدة، فيما تتواصل الترتيبات لاستكمال نقل بقية العالقين خلال الساعات القادمة بما يضمن سلامتهم وتسهيل عودتهم إلى وجهاتهم".

ويأتي ذلك بينما تحدثت وسائل إعلام يمنية عن وجود أكثر من 400 سائح أجنبي عالقين في سقطرى، نتيجة توقف رحلات الطيران عقب الأحداث الأمنية الأخيرة جنوب اليمن.