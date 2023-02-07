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محافظ الدقهلية يوقد الشعلة الرئيسية للاحتفال بالعيد القومي

أيمن مختار محافظ الدقهلية
أيمن مختار محافظ الدقهلية
نعمان سمير
نشر في: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 10:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 10:33 م

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، القيادات العسكرية والأمنية والقضائية والتنفيذية والتشريعية والدينية والشعبية لتقديم التهنئة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ.

وقام محافظ الدقهلية ومرافقوه بإيقاد الشعلة الرئيسية بميدان النصب التذكاري أمام مبني المحافظة إيذاناً ببدء الاحتفالات الرسمية بالعيد القومي للدقهلية، والتي تستمر على مدار شهر فبراير تضمن العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والاجتماعية وافتتاح العديد من المشروعات الخدمية، وشاهدوا بعض الفقرات الفنية المقدمة من فرقة الفنون الشعبية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

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