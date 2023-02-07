ألمانيا وفرنسا تسعيان لتطبيق برنامج خفض التضخم الأمريكي

أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، ونظيره الفرنسي برونو لومير، أنهما سيسعيان من أجل مراعاة صالح أوروبا في تطبيق برنامج خفض التضخم الأمريكي الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات.

وخلال ظهور مشترك له مع هابيك، قال لومير في العاصمة الأمريكية واشنطن صباح اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي الأمريكي)، إنهما جاءا معا إلى واشنطن من أجل الدفاع عن مصالح الصناعة الأوروبية، وضمان توافر منافسة عادلة مع الولايات المتحدة.

ويعتزم الوزيران الألماني والفرنسي، عقد لقاء مشترك مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ومفوضة التجارة كاثرين تاي ووزيرة الاقتصاد جينا رايموندو.

يذكر أن القانون الأمريكي المعروف باسم قانون خفض التضخم الصادر في العام الماضي الذي سيضخ استثمارات ضخمة لحماية المناخ، يمنح حوافز ضريبية للمستهلكين الأمريكيين الذين يشترون سيارات كهربائية مصنوعة في الولايات المتحدة أو في دول محددة مرتبطة باتفاقيات تجارة حرة معها، الأمر الذي يثير قلقا في أوروبا من التأثير على المنافسة وتتخوف روابط من الدخول في نزاع تجاري مع الولايات المتحدة وتطالب بتحسين ظروف الإنتاج في أوروبا.