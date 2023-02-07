هزة ارتدادية يشعر بها سكان حلب وحمص بسوريا

أعلنت وكالة الأنباء السورية أن هزة ارتدادية شعر بها مساء اليوم سكان مدينتي حلب وحمص السوريتين كأحد توابع الزلزال المدمر الذى وقع فجر اليوم الاثنين، فيما أشارت مصادر أن الهزة الارتدادية التى وقعت بقوة 5.3 درجات كان مصدرها جنوب غربي غازي عنتاب بالحدود التركية، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ونقلت الوكالة السورية عن بيان وزارة الصحة السورية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 711 وفاة، و1431 إصابة في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس في حصيلة غير نهائية .. مشيرة إلى أن غرفة إدارة الطوارئ في وزارة الصحة تُقيّم الوضع بشكل آني واستباقي، ويتم تنسيق الاستجابة المتواصلة في مختلف المحافظات، وأن كل المنشآت الصحية العامة والخاصة بحالة استنفار مستمر في جميع المحافظات السورية .

من ناحية اخرى ووفقا لمصادر اعلامية تركية ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا فجر اليوم وبلغت قوته 7ر7 درجات إلى 2316 وفاة، بينما عدد المصابين ارتفع إلى 13 ألف و293 مصاباً .