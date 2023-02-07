نائبة الرئيس الأمريكي تعلن مشاركتها في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن

أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، مشاركتها في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن.

وذكر البيت الأبيض في واشنطن مساء أمس الاثنين (التوقيت المحلي) أن هاريس ستتوجه إلى ميونخ الأسبوع المقبل لحضور المؤتمر، كما ستلقي كلمة هناك.

وكانت هاريس قد قادت بالفعل الوفد الأمريكي إلى أهم اجتماع لخبراء السياسة الأمنية في العالم العام الماضي.

وأكد حوالي 40 رئيس دولة وحكومة و 90 وزيرا والعديد من رؤساء المنظمات الدولية مشاركتهم في المؤتمر الذي سينعقد خلال الفترة من 17 حتى 19 فبراير في فندق "بايريشر هوف" بمدينة ميونخ. وستكون هذه أول نسخة من المؤتمر تُعقد منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

ومن بين المشاركين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج.

ولم يتضح بعد ما إذا كان المستشار الألماني أولاف شولتس سيشارك في المؤتمر.

ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ووزير الدفاع أوليكسي ريسنيكوف.

ولم يتم توجيه أي دعوات لمسؤولين روس للمشاركة في المؤتمر.

وقال رئيس المؤتمر كريستوف هيوسجن في تصريحات سابقة لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "ليس هناك ما يشير إلى إذعان من الحكومة الروسية. من السيئ جدا أن نعرض على مجرمي الحرب هؤلاء في الكرملين منصة لدعايتهم عبر مؤتمر ميونخ للأمن".

وفي المقابل، أوضح هويسجن أن ساسة معارضين روس بارزين سيأتون إلى المؤتمر، ومن بينهم قطب تجارة النفط السابق ميخائيل خودوركوفسكي، وبطل الشطرنج العالمي السابق جاري كاسباروف، والصحفي الحائز على جائزة نوبل للسلام دميتري موراتوف، وجوليا نافالناجا، زوجة المعارض المسجون أليكسي نافالني.

ولن يشارك أيضا مسؤولون من الجانب الإيراني في المؤتمر هذا العام، حيث قال هويسجن: "كما أننا لا نريد أن نقدم هنا منتدى لنظام ينتهك بشكل أساسي حقوق الإنسان الأساسية. لكن بالطبع نريد أيضا أن نمنح أعضاء المعارضة الإيرانية مساحة".