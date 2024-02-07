 الموجة 22.. إزالة 30 حالة تعد على أملاك الدولة بالمنيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الموجة 22.. إزالة 30 حالة تعد على أملاك الدولة بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 1:37 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 1:37 ص

تمكنت الوحدة المحلية بمدينة المنيا من إزالة 30 حالة تعد على أملاك الدولة، بمساحة 3115 متر في قريتي تلة وطوخ الخيل، وذلك ضمن الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظة.

قال عامر طه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إن الوحدة واصلت حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص مع تحويل مرتكب المخالفة للنيابة العامة، مؤكدا على مواصلة جهودهم لاسترداد حقوق المواطنين.

أشرف على الحملة، محمود أبو كريشة، محمد عادل، هبة سيد، إكرام محمود، نواب المدينة الدكتور الحسينى شادى، محمد سميح، وقوات الشرطة للتأمين.

 

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