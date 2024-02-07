تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض "نفوس خفية" للدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية، بجامعة حلوان، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء الخميس المقبل، بقاعة إيزيس بالمركز الثقافي الملحق بمتحف محمود مختار، بحضور العديد من الوزراء والسفراء ونجوم ومحبي الفنون والنقاد، ويصاحبه فقرات فنية لعازف العود أمير موسى وفرقته.

يمثل المعرض معزوفة بصرية تمزج بين الواقع والخيال، وتوجه خلالها الفنانة ميسون قطب دعوة للتأمل والاستمتاع بالفن، حيث يتناول خبايا النفس البشرية بصورة تخاطب الوجدان، وتستدعي المفردات الغائبة خلف الظاهر المرئي للشخصيات، كما تربط في تجربتها الإبداعية بين مفاهيم الهوية المصرية، ومفردات العمل الفني، والتصميم الجرافيكي، بعناصر لونية جذابة، وأساليب تجمع بين التعبيرية والتجريدية.



جدير بالذكر أن الدكتورة ميسون قطب تخرجت من كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان عام 1996، تولت منصب عميد الكلية منذ عام 2018 وحتى الآن، أقامت 10 معارض فردية، وشاركت في أكثر من 179 من المعارض الجماعية المحلية إلى جانب 63 معرضا دوليا، وهي عضوة بالعديد من الهيئات، والمؤسسات، والجمعيات، منها: لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس الأعلى للثقافة منذ عام 2021، ونقابة مصممي الفنون التطبيقية، ونقابة الفنانين التشكيليين، وجمعية فناني الغوري للتصوير الفوتوغرافي، والجمعية الأهلية للفنون الجميلة، وجمعية أصالة لرعاية الفنون التراثية والمعاصرة، كما نالت الكثير من الجوائز المحلية والدولية.

Esraa