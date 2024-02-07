تقارير: حماس وافقت على هدنة مستدامة في غزة تمتد لـ3 مراحل

نقلت قناة «الجزيرة» عن مصادر مطلعة، القول إن حركة حماس وافقت على إطار اتفاق للتوصل إلى هدنة تامة ومستدامة على ثلاث مراحل.

وقالت مصادر إن كل مرحلة من المراحل الثلاث تستمر 45 يومًا، وتشمل التوافق على تبادل الأسرى والجثامين وإنهاء الحصار وإعادة الإعمار.

وأوضحت أن حركة حماس أضافت للمقترح ملحقًا مفصلًا بخطوات تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق واشترطت أن يكون جزءا منه.

وأضافت أن حركة حماس عرضت في المرحلة الأولى، إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الأطفال والنساء والمسنين والمرضى.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الإذاعة العبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا القيادتين السياسية والأمنية إلى اجتماع بعد ساعات لبحث رد حركة حماس على الصفقة المقترحة.

وكان مكتب نتنياهو قد أفاد مساء أمس، بأن الوسيط القطري أرسل رد حركة حماس للموساد الإسرئيلي، وأن الجهات المختصة تدرس تفاصيله بشكل معمق.

ومساء الثلاثاء، أعلنت حركة حماس، أنه سلّمت ردها حول اتفاق إطار باريس إلى مصر وقطر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة.

وقالت حماس في بيان، إنها تعاملت مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى.

وأضافت: «نثمن دور الأشقاء في مصر وقطر وكافة الدول التي تسعى إلى وقف العدوان الغاشم على شعبنا».

وتابعت: «نحيي شعبنا وصموده الأسطوري ومقاومته الباسلة، خاصة في قطاع غزة، فإننا نؤكد أننا في حركة حماس ومع كافة القوى والفصائل الوطنية ماضون في الدفاع عن شعبنا، على طريق إنهاء الاحتلال، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في أرضه ومقدساته».