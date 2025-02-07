قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وافق خلال الاجتماع مع مجلس أمناء الحوار الوطني على تشكيل لجنة استشارية للشئون الثقافية.

وشدد خلال تصريحات تلفزيونية عبر «Extra News» على أهمية الثقافة كمكون أساسي يعزز الوعي والتماسك الوطني ويزيد من وضوح الصورة أمام المواطن.

وتابع: «لا خوف من الخارج ما دام هناك تلاحم وتماسك وطني نابع من عدالة الموقف وفهم التحديات، موقفنا عادل، ونحتاج أن يفهم الناس التحديات، وسيحدث إن شاء الله أن يدرك الناس هذه التحديات بفضل تضافر مؤسسات الدولة الراسخة، وبفضل معدن الشعب المصري الأصيل؛ نحن واثقون من عدالة قضيتنا، ومن سلامة مواقفنا سياسيا وقانونيا، وإن شاء الله، ربنا يعديها على خير».

وأكد أن مصر تقدم طرحا جوهريًا بشأن إعادة إعمار غزة، قائلا: «مصر تقول إن ممكن إعادة إعمار غزة دون نقل أو تهجير مواطنيها؛ وليس هناك أي ضرورة أو تلازم بين إعمار غزة ونقل المواطنين».

وأضاف أن رئيس الوزراء دعا الحوار الوطني لمناقشة هذه المسألة وتقديم أفكار عملية قابلة للتنفيذ، مشددا أن الطرح المصري لا يرفض التهجير فقط؛ ولكن يقدم حلولا عملية، لأن «مسألة التهجير فضلا عن مخالفتها للقوانين وكل قواعد القانون الدولي، هي أيضا مسألة غير ضرورية ولا لازمة؛ لأن إعادة الإعمار ممكنة دون نقل المواطنين من أراضيهم».

وفي سياق آخر، أشار إلى إعلان رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني عن حزمة اجتماعية أو مجموعة مساعدات سيتم تطبيقها قبل رمضان والعيد، على أن تطبق الحزمة المالية الأكبر مع بداية العام المالي الجديد.