وصول 24 طبيبا من 4 جامعات دعما لمستشفى العريش العام

أكد الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى العريش العام لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب في جامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الدفعة الجديدة تضم 24 طبيبًا من أطباء الجامعات في تخصصات الباطنة، والجهاز الهضمي، والجراحة العامة، والأنف والأذن، والتخدير، وجراحة القلب والصدر، والتجميل، والعظام، وجراحة المخ والأعصاب، والأشعة، وطب الأورام، والأوعية الدموية.

وأضاف بدر أن وصول الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعات القاهرة، والأزهر، والزقازيق، والمنصورة، في مختلف التخصصات، سيستمر تباعًا كل أسبوع إلى المحافظة، لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان، إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي للفريق الصحي، بالإضافة إلى أطباء معهد القلب والمستشفيات التعليمية.

وأوضحت ميرفت عبد الجواد، منسق عام القوافل الطبية، أن القافلة تضم تخصصات: الجهاز الهضمي والمناظير، والجراحة العامة، وجراحة التجميل، وجراحة المخ والأعصاب، وطب الأورام، وجراحة العظام، وجراحة القلب والصدر، والتخدير، والأشعة، والأنف والأذن، والأمراض النفسية والعصبية.