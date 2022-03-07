«رائعة منسي» تقتنص للبنك الأهلي فوزا ثمينا على المقاصة في الدوري

حقق فريق البنك الأهلي انتصارًا ثمينًا على ضيفه مصر المقاصة بهدف نظيف، في المباراة التي جرت عصر اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري.

ودخل المقاصة المباراة بتشكيل مكون من محمد مجدي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع على فتحي، وأحمد صبيحة، وسعيد الونش، وكريم حلاوة، خلف ثلاثي الوسط سيرجي اريك، ومحمد محسن ليلة، ومنعم، بينما قاد الهجوم كلً من هشام حافظ، ورشيد أحمد، وأتولي جوزيف.

من جهته دخل البنك الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من محمود الزنفلي في حراسة المرمى، ورباعي دفاعي مكون أمير مدحت، وأحمد ياسين، وعاصم صلاح، وأسامة إبراهيم، فيما تواجد في خط الوسط كل مم محمود سيد، وأحمد سعيد، ومحمد هلال، وإسحاق يعقوبو، وموسي دياوارا، خلف مهاجم وحيد هو ناصر منسي

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب بترو سبورت متوسطة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب، وأفضلية نسبية من فريق البنك الأهلي.

وتمكن البنك الأهلي من إحراز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 62 عن طريق ناصر منسي، بعد كرة عرضية من أسامة إبراهيم، قابلها مهاجم أصحاب الأرض بتسديدة مقصية سكنت شباك الحارس محمد مجدي.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد البنك الأهلي إلى النقطة الـ 17 يحتل بها المركز الخامس في جدول الترتيب، فيما توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة التاسعة في المركز الـ 15.