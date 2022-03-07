الري: جار تنفيذ 7 محطات مياه شرب جوفية في جنوب السودان

ناقش وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبدالعاطي، مع نظيره في جنوب السودان، مناوا بيتر، موقف المشروعات التي تم وجارِ تنفيذها؛ لخدمة المواطنين في جنوب السودان، وعلى رأسها: مشروعات توفير مياه الشرب والحماية من أخطار الفيضانات.



وأشار عبدالعاطي، في بيان صحفي اليوم عقب استقباله بيتر والوفد المرافق له في القاهرة، إلى أن مصر تنفذ المشروعات التي يطلبها أهالي جنوب السودان؛ لتكون معبرة عن احتياجاتهم الفعلية.



وصرح بأن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة، تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، ومنها: إنشاء 6 آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا، تلاها تنفيذ 7 محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية في المناطق الحكومية والحيوية في العاصمة أيضًا.



وأضاف: كما ركبت الوزارة وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة واو؛ لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وأنشأت بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بدولة جنوب السودان ملاحيا، ومشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال، الذي سيسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القرى والأرض الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه في أثناء الفيضانات.



كما أشار إلى مساهمة وزارة الري في إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو المتعدد الأغراض، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه الذي يجري حاليا جميع التحاليل اللازمة لمراقبة نوعية المياه لصالح الجهات الحكومية بجنوب السودان بشكل معتمد.



وسبق توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين لتنفيذ مشروع للحد من مخاطر الفيضان بحوض بحر الجبل، خلال أعمال اللجنة العليا المصرية الجنوب سودانية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة في يوليو الماضي.



كما شهد حفل ختام أسبوع القاهرة الرابع للمياه، في أكتوبر الماضي، توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال تطهير المجاري المائية وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدولة جنوب السودان.



وذكر بيان وزارة الري أنه جارِ حاليًا إنشاء 7 محطات مياه شرب جوفية مزودة بطلمبات تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب النقية لسكان قرى كابوري وكابو وأمادي والرجاف والرجاف غرب وموجري وجبل لادو، التي تقع على بعد 20 إلى 30 كيلومترا من مدينة جوبا بدولة جنوب السودان، وبلغت نسبة التنفيذ 52%.



وأشار البيان إلى إجراء أعمال المسح الهيدروجيولوجي والجيوفيزيقي لتحديد أماكن حفر، والانتهاء من أعمال حفر وتنمية البئر والضخ المستمر والأعمال المدنية في 3 محطات بقريتي كابوري وكابو وأمادي والتسليم الابتدائي لهم.



وتابع: كما انتهت أعمال حفر بئر أحد المحطات بقرية رجاف غرب، وجاري عمل تجارب الضخ المتدرج والمستمر وأخد العينات لعمل التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية، وانتهت أيضًا أعمال الحفر وتنزيل المواسير بعمق 100 بئر للمحطتين الخامسة والسادسة بقريتي موجري والرجاف شرق.



وأوضح أن كل محطة تتكون من بئر جوفية مزودة بطلمبة غاطسة وخزان علوي لتخزين المياه بسعة 32 مترا مكعبا، ومحطة طاقة شمسية لتشغيل البئر، ووحدات توزيع مياه عمومية بجوار المحطة مكونة من حوضي توزيع يحتوي كل منهما على 6 حنفيات وماسورة لتعبئة السيارات، بالإضافة لغرفة مأوى للمحطة، وبوابة وسور للمحطة بمشتملاتها.