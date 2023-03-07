أوكرانيا: روسيا تنشر أربع حاملات صواريخ جاهزة للقتال في البحر الأسود

أعلنت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء، أن عدد حاملات الصواريخ الروسية في البحر الأسود زاد إلى أربع وجميعها جاهزة للقتال وحمل 24 صاروخ كروز من نوع كاليبر.

وذكرت القيادة - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - أن الجيش الروسي يواصل مناوراته في البحر الأسود مع مجموعته البحرية، وزاد أيضًا من وجود حاملات الصواريخ، وفي الوقت الحالي هناك 15 سفينة حربية بما في ذلك حاملتا صواريخ أرضيتان وغواصتان للصواريخ، قد يصل مجموع طلقاتها إلى 24 صاروخًا من نوع كاليبر، بالإضافة إلى ثلاث سفن إنزال كبيرة.

وأضاف البيان "أن القوات الروسية تواصل قصف المناطق المدنية الواقعة على ضفاف نهر دنيبر ومنطقة المياه في مصب نهر دنيبر-بوج من كينبورن سبيت".