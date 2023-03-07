يعود العرض المسرحي الناجح "التجربة الدنماركية" للعرض الجماهيري مجددا بعد سبعة سنوات من أول عرض له، وذلك غدا الأربعاء.

ويستمر العرض حتى العاشر من الشهر نفسه على مسرح الفلكي، ومنه ينتقل لمسرح نهاد صليحة بدار الأوبرا المصرية.

العرض حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ بدايته، وحصد العديد من الجوائز والإشادات النقدية والجماهيرية.

العرض تنتجه الفنانة نانسي علم الدين، ويلعب بطولته كل من باسم الجندي، وكريم حلمي، ودنيا طارق، وخلود خالد، ابانوب جريس، وعلي الكيلاني، وأيمن سرور، وأشرف رشاد، وهو تأليف ورشة ارتجالية لصناع العرض، ومن إخراج صباح إيهاب.

العرض فانتازيا كوميدية، عن عرض هاملت للكاتب العالمي وليم شكسبير.