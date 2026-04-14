المستشار الألماني: تأثيرات الحرب في إيران على أفريقيا أشد من تأثيراتها على أوروبا

تعهد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بدعم أفريقيا في مواجهة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وخلال لقائه مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، قال ميرتس، في برلين اليوم الثلاثاء، إن تدمير بنى تحتية رئيسية في دول الخليج على يد إيران له تأثيرات مباشرة على إمدادات النفط والوقود في أفريقيا، كما ان له تأثيرات أيضًا على صناعة الأسمدة.

وأوضح رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أن تداعيات هذه الحرب تؤثر على أفريقيا "بشكل أشد منا، بسبب علاقاتها التجارية الوثيقة مع الشرق الأوسط"، محذرًا من مخاطر التضخم وتلف المحاصيل ونقص المواد الغذائية.

وأضاف أن المطلوب هو بحث كيفية دعم ألمانيا وأوروبا للدول الأفريقية لتصبح أكثر استقلالًا اقتصاديًا وطاقيًا.

وقبيل عقد المؤتمر الدولي بشأن السودان في العاصمة الألمانية برلين غدا الأربعاء، شدد ميرتس، على أن ألمانيا تدعم جميع الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن أكثر من 20 مليون شخص يعانون من الجوع في السودان نتيجة الحرب الأهلية، أي ما يقارب نصف السكان، واصفًا ذلك بأنه أكبر أزمة إنسانية في الوقت الراهن.

وصرح بأن ألمانيا تعد من أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية، وتدعم جهود الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر لتحقيق وقف إطلاق النار.

من جانبه، قال يوسف، إنه في وقت يركّز فيه العالم على أوكرانيا وإيران وأزمات أخرى، فإن من الأمور التي يجدر الترحيب بها هو أن تسهم ألمانيا من خلال هذا المؤتمر في "ألا نغفل معاناة الشعب السوداني".

وأضاف أن الاتحاد الأفريقي سيشارك في جهود الحوار من أجل السلام، مؤكدًا أنه لا ينبغي ترك السودان لمصيره.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للاتحاد الأفريقي، الذي خرج إلى النور كمنظمة إقليمية عام 2002، في تعزيز السلام والأمن والتنمية والتحول إلى الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.

كما يمتلك الاتحاد الأفريقي حق التدخل في حالات جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية.

ويضم الاتحاد جميع الدول الأفريقية الـ54 إضافة إلى الصحراء الغربية، وقد أُسس بهدف تعزيز التكامل السياسي والاقتصادي في القارة.

وفي سبتمبر 2023، أصبح الاتحاد عضوًا كامل العضوية في مجموعة العشرين لأكبر الاقتصادات العالمية.