افتتاح معرض مؤتمر الهندسة الإنشائية والجيوتقنية لجامعة طنطا في الغردقة

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افتتح اليوم الثلاثاء، الدكتور عماد عتمان رئيس مؤتمر الهندسة الإنشائية والجيوتقنية لجامعة طنطا، في نسخته الخامسة بمدينة الغردقة المعرض المصاحب للمؤتمر.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل الدجوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، والدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية السابق، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور أحمد نصر عميد هندسة طنطا، والرئيس الشرفي للمؤتمر والدكتور مروان شاهين مقرر المؤتمر، والدكتور مارك بالوز رئيس الجمعية الدولية للهندسة الانشائية والجيوتقنية، ولفيف من أساتذة الجامعات ورجال الصناعة والمتخصصين.

ويشهد المعرض مشاركة 11 شركة من قطاع الأعمال الهندسية والمقاولات والخدمات الاستشارية في مجالات الهندسة الإنشائية والجيوتقنية والمواد الكيماوية البنائية الحديثة.

ويستهدف المعرض تبادل الخبرات والمعارف التكنولوجية في مجالات الهندسة الإنشائية وربط احتياجات سوق العمل بالمخرجات البحثية لمؤسسات التعليم العالي.

جدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر الدولي للهندسة الإنشائية والجيوتقنية ICASGE'23، في نسخته الخامسة تحت عنوان "تشكيل المستقبل من خلال الجمع بين المعرفة والتقنيات المتقدمة"، والذي تنظمه كلية الهندسة بجامعة طنطا تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.