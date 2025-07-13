مصادر عسكرية إسرائيلية: عناصر حماس يقاتلون بمبدأ العمل الفدائي وجرأتهم عالية

رجّحت مصادر عسكرية إسرائيلية، بأن حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» ستكثّف في الأيام المقبلة محاولاتها لأسر جنود.

وبحسب ما نشرته شبكة «قدس» الإخبارية، نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية عن مصدر أمني رفيع، قوله إن «حماس انتقلت إلى نمط عملياتي يقوم على مبدأ الفدائية، مع جرأة أكبر واحتكاك مباشر بقوات الاحتلال».

وترى قيادة جيش الاحتلال أن هذا التصعيد مرتبط بتغيّر نهج العمليات التي تتبعها قواته في قطاع غزة.

ومثال على ذلك ما جرى الأسبوع الماضي في خانيونس، عندما خرجت مجموعة من المقاومين من نفق أرضي وهاجمت جرافة عسكرية، في محاولة لأسر الرقيب أول احتياط في جيش الاحتلال أڤراهام أزولاي، الذي قُتل خلال هروبه من المقاومين.

ومع ازدياد احتمالات تنفيذ عمليات أسر جديدة، طالبت قيادة الاحتلال جنودها في الميدان برفع مستوى اليقظة الأمنية، مع الإقرار في الوقت ذاته بأن حماس ستحاول استغلال أي ثغرات في خطوط انتشار الجيش.

وفي هذا السياق، يجري جيش الاحتلال تحقيقات عقب كل حادثة سقوط قتلى أو إصابات في صفوفه، في محاولة لاستخلاص العبر وتعديل التكتيكات، إلا أن تعدّد أنماط العمل التي تعتمدها المقاومة مؤخرًا يزيد من تعقيد اتخاذ القرارات الميدانية.

وأشارت الصحيفة إلى وجود نقاش داخل الجيش حول مدى الاستمرار في اقتحام المنازل، حتى لأغراض التحقيق والتمشيط، بعد وقوع عدة حوادث في الأسابيع الماضية نُصبت فيها عبوات ناسفة داخل المنازل وأوقعت إصابات بين الجنود.

ووفقا للصحيفة العبرية، تحتدم النقاشات لدى الاحتلال حول كيفية تأمين الآليات العسكرية (المدرعات) عبر مرافقتها بمشاة من سلاح المشاة، في ظل تمكن مقاومين من إلصاق عبوات بهذه الآليات في عدة مناسبات. ورغم أن مرافقة المشاة تهدف إلى منع ذلك، إلا أن وجودهم بالقرب من الآليات يعرضهم بدورهم للخطر المباشر.