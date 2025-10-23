التعاون الإسلامي: قرارات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة باطلة ولاغية

شددت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس على أن جميع الإجراءات والقرارات الاستيطانية التي صادق عليها الكنيست الإسرائيلي باطلة ولاغية بما فيها قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وأدانت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها اليوم الخميس" بشدّة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف إلى ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض سيادة سلطة الاحتلال الإسرائيلي المزعومة عليها، وقانونًا آخر لشرعنة إحدى المستوطنات"، معتبرة "هذه الخطوات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وإعلان نيويورك."

ورحبت المنظمة – التي تضم 57 دولة مسلمة، "بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكّد بوضوح الالتزامات القانونية والإنسانية لإسرائيل، وأوجب ضرورة تيسير عمل برامج الإغاثة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها وبالأخص وكالة الأونروا دون عوائق، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء على موظفيها ومنشآتها".

وأكّدت المنظمة "أن الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، تشكل وحدة جغرافية واحدة لا سيادة لإسرائيل عليها، وأن جميع إجراءاتها وقراراتها الاستيطانية باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي".