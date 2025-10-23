مدير المنتخب المشارك في كأس العرب يكشف كواليس الاجتماع مع جهاز بيراميدز

كشف أحمد حسن، مدير المنتخب الوطني الثاني، والمشارك في بطولة كأس العرب في ديسمبر المقبل في قطر، عن كواليس اجتماع الجهاز الفني مع نظيره لنادي بيراميدز، والذي عقد مساء اليوم، الخميس.

وقال أحمد حسن في تصريحات للصحفيين: «عقدنا جلسة مع بيراميدز للتنسيق مع منتخب مصر المشارك في كأس العرب، يورتشيتش أخبرنا بوجود ضغوط على فريقه بسبب خوض مباراتين في الدوري خلال كأس العرب وفقا للجدول المعلن وتسائل هل سيتم تأجيلهما؟، كما أبلغنا بأنه لن يمانع تمثيل لاعبي فريقه للمنتخب لأنها بطولة قوية».

وأضاف: «تناقشنا أيضا حول ضم لاعبي بيراميدز وعودتهم للفريق قبل يوم 13 ديسمبر للمشاركة في كأس إنتركونتينتال خاصة أنها في قطر أيضا، ووجدنا تعاونا من يورتشيتش لمحاولة إيجاد حلول تناسب الطرفين».

وتابع: «أتوجه بالشكر ليورتشيتش بعد أن وجدت تعاون من مدرب أجنبي ورغم ذلك يحاول المساعدة لإظهار منتخب مصر بصورة جيدة».

وأتم: «نعمل في الفترة المقبلة على حل مشكلة تعارض المباريات، خاصة أن كاف وفيفا لديهم مواعيد مباريات تتعارض مع مشاركة منتخب مصر في كأس العرب ونضع جميع السيناريوهات المحتملة».