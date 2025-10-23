أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي أن ما تحقق منذ تأسيس النادي هو ثمرة تكامل الأجيال، وتنافس المجالس المتعاقبة في خدمة الكيان.

وقال محمود الخطيب في تصريحات خلال ندوة انتخابية عقدها اليوم في فرع النادي بمدينة نصر: "منذ ثماني سنوات وضعنا رؤية واضحة كانت بمثابة دستور لنا، أهم بنودها الحفاظ على تاريخ الأهلي وتطوير مؤسساته وحماية مبادئه.. الأهلي كيان كبير له تقاليده وثوابته التي لا تتغير".

ووجه الخطيب التحية إلى المستشار محمود فهمي، أحد أبرز القامات القانونية في تاريخ النادي، مثمنًا حضوره الندوة رغم حالته الصحية، ومؤكدًا أنه نموذج للعطاء والانتماء دون مقابل.

وأشار رئيس الأهلي إلى أن النجاحات التي تحققت جاءت من خلال إدارة محترفة ورؤية اقتصادية قائمة على تنمية الموارد المالية، مضيفًا: "كل مجالس الأهلي السابقة كان لها بصمات مميزة، لكن من 2017 حتى الآن شهد النادي طفرة حقيقية على كافة المستويات".

وأوضح الخطيب أن مجلس الإدارة الحالي كان حريصًا على صياغة لائحة النظام الأساسي بعد حوار مجتمعي موسع، بمشاركة عدد كبير من القامات القانونية والخبراء، ما أسفر عن خروج "دستور الأهلي" الذي يمثل ضمانة حقيقية لحماية الكيان وزيادة استثماراته.

وأتم محمود الخطيب تصريحاته قائلًا: "حققنا طفرة غير مسبوقة على مستوى المنشآت والموارد المالية، بدأنا العمل في فرع التجمع رغم التحديات المالية وسداد أكثر من 300 مليون جنيه، واليوم تجاوزت قيمة العضويات مليارًا ونصف المليار جنيه، وهو ما يعكس قوة الأهلي وقيمة أعضائه، وسنواصل العمل بنفس الروح لاستكمال ما بدأناه من إنجازات".