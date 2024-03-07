 أمين الأمم المتحدة مع قدوم رمضان: حان الوقت لإسكات البنادق في السودان - بوابة الشروق
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أمين الأمم المتحدة مع قدوم رمضان: حان الوقت لإسكات البنادق في السودان

أحمد علاء
نشر في: الخميس 7 مارس 2024 - 7:34 م | آخر تحديث: الخميس 7 مارس 2024 - 7:34 م

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، طرفي النزاع في السودان إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان.

وقال في منشور على موقع «إكس»، اليوم الخميس: «بعد أيام قليلة سيبدأ شهر رمضان المبارك. واليوم، خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن السودان، وجهت نداء إلى جميع الأطراف الفاعلة المشاركة في الصراع لاحترام وقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان».

وتابع: «لقد حان الوقت لإسكات البنادق ورفع الصوت من أجل السلام».

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل من العام الماضي، بعد توتر على مدى أسابيع بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.

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