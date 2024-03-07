قالت المهندسة هند مساعد، مدير مديرية التموين بمطروح، إنه تم افتتاح معرض أهلًا رمضان بمدينة الضبعة، بأسعار مخفضة من 25 إلى 30%، بالتعاون مع الغرفة التجارية، وعدد من كبار تجار الجملة بمطروح.

وأوضحت مدير مديرية تموين مطروح، في بيان لها اليوم الخميس، أنه جارٍ استكمال افتتاح معارض أهلا رمضان بمدن "الضبعة، العلمين، والحمام، وقرية سيدي عبد الرحمن" شرق المحافظة، بالإضافة إلى افتتاح باقي المعارض بمدن غرب المحافظة، فضلًا عن تسيير القوافل لعرض جميع المنتجات والسلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.