أردوغان: الإرهاب الانفصالي كلف تركيا حوالي تريليوني دولار

الرئيس رجب طيب أردوغان خلال الاجتماع التشاوري والتقييمي الـ32 لحزب العدالة والتنمية بأنقرة:

- هدف "قرن تركيا" يتحقق خطوة بخطوة

- رسائلنا التي تبعث الثقة في نفوس أصدقائنا وأشقائنا وتثير خوف أعدائنا

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، أن مشروع "تركيا خالية من الإرهاب" يعني أنها دولة متطورة وقوية وأكثر ازدهارا، وتوفر لمواطنيها مستوى معيشة أرفع.

جاء ذلك في كلمة له خلال الاجتماع التشاوري والتقييمي الـ32 لحزب العدالة والتنمية، في العاصمة أنقرة.

وفي بداية خطابه، لفت أردوغان، إلى التغيير الجذري في شكل الاجتماع هذا العام، والتركيز على الجلسات التفاعلية التي أتاحت الفرصة لجميع المشاركين لطرح الأسئلة على أعضاء مجلس الوزراء، والتواصل، وتقييم جدول الأعمال.

وشدد على أن حزب العدالة والتنمية يواصل تطوير نفسه في كل مساعيه وبرامجه، انطلاقا من تجارب الماضي، وأنهم عقدوا اجتماعات مثمرة خلال الجلسات التي استمرت يومين.

- تركيا خالية من الإرهاب

وأوضح أردوغان، أنهم خلال الاجتماع التشاوري تبادلوا وجهات النظر حول كثير من القضايا، لا سيما السياسة الخارجية والأمن والاقتصاد، وأنهم بحثوا قضايا البلاد ومشاكل الشعب، وناقشوا المشاريع الجارية والمستقبلية.

وأضاف: "في جلسة التشاور والتقييم العامة اليوم، وجّه زملاؤنا أسئلة مفتوحة إلى أعضاء مجلس الوزراء، وعبّروا عن مخاوفهم، وشاركوا مقترحاتهم. كما تلقينا بعض الأسئلة والأجوبة كتابيًا، وقدم أميننا العام نتائجه".

وشدد على أن التقدم في مسار "تركيا خالية من الإرهاب" والخطوات التي يمكن اتخاذها لاحقا، كان أحد أهم بنود جدول أعمال الحزب.

وأكد الرئيس أردوغان، أن أبواب عصر جديد تُفتح أمام تركيا، وأن هدف "قرن تركيا" يتحقق خطوة بخطوة.

وأضاف: "(هدف) تركيا خالية من الإرهاب يعني أنها متطورة وقوية وأكثر ازدهارا".

وقال الرئيس أردوغان: "نرى أن رسائلنا التي تبعث الثقة في نفوس أصدقائنا وأشقائنا وتثير خوف أعدائنا بلغت مقصدها".

وشدد على أن تركيا على حافة التحرر الكامل من قيود الإرهاب التي فُرضت عليها قبل 47 عاما (تأسيس تنظيم "بي كي كي" الإرهابي).

ولفت أردوغان، إلى عملية إحراق مجموعة من تنظيم "بي كي كي" الإرهابي أسلحتهم، الجمعة، في مدينة السليمانية العراقية، وأن العملية كان لها أهمية بالغة.

وأردف: "راقبنا بدقة عملية تسليم الأسلحة في الميدان (لتنظيم بي كي كي الإرهابي) من خلال آلية أنشئت تحت قيادة الاستخبارات والجيش التركيين".

وأعرب الرئيس أردوغان، عن أمله في أن تبدي كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان دعمها للخطوات المزمع اتخاذها تحت قبته بشأن هدف "تركيا خالية من الإرهاب".

وأكد عزم أحزاب "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" و"الديمقراطية والمساواة للشعوب" على إيصال مسار "تركيا خالية من الإرهاب" إلى بر الأمان.

وأوضح الرئيس أردوغان، أن السياسيين يمرون بمرحلة تتطلب منهم أن يكونوا أكثر وعيا بواجباتهم تجاه الوطن والوفاء بالتزاماتهم.

وقال: "نحن منفتحون على النقد والأفكار الجديدة والتوصيات والتهديدات، طالما أنها تصب في مصلحة تركيا وخير هذه الأمة ومصلحتها".

وأردف: "لا ينبغي أن ننسى أن هذه الحقبة الجديدة، التي تتبلور معالمها، تلقي بمسؤوليات جسيمة ليس فقط على عاتق حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية، وحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، بل على المؤسسة السياسية بأكملها، وعلى جميع الأطراف السياسية الفاعلة".

وشدد أردوغان، على عزم الأحزاب الثلاثة على إتمام هذه العملية بسلام، لأنها الطريقة الوحيدة للارتقاء بتركيا، وبناء دولة عظيمة.

وأشار أردوغان، إلى أن الإرهاب الانفصالي كلف تركيا حوالي تريليوني دولار.



