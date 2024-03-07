مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال يطلق الرصاص على كل من يحاول العودة لمنزله في غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من رفح الفلسطينية، إن «الاحتلال الإسرائيلي يطلق الرصاص على كل من يحاول العودة إلى منزله».

وأضاف خلال تقديم تغطية خاصة على الهواء، أن المدفعية الإسرائيلية تواصل قصفها لمناطق واسعة لقطاع غزة، منوهًا أن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات باتجاه منطقة المجمع الإسلامي جنوب مدينة غزة؛ التي تتعرض لإطلاق نار كثير.

وأشار إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت خلال ساعات الصباح الأولى وساعات الليل، منازل في دير البلح بالمحافظة الوسطى ومخيم النصيرات، لافتا إلى ارتفاع عدد الشهداء لنحو 35 شهيدا بسبب هذه الاستهدافات المتكررة على المحافظة الوسطى.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 30 ألفًا و800 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 72 ألفًا و298 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 83، وإصابة 142 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.