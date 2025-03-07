الدفاع السورية: ساعات قليلة تفصلنا عن إنهاء العملية ضد فلول نظام الأسد

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية العقيد حسن عبدالغني، إن الوزارة استعادت السيطرة على كثير من المواقع التي تسللت إليها فلول النظام المخلوع بشار الأسد.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «الجزيرة»، مساء الجمعة: «مجريات الأحداث متسارعة والأمور تسير بشكل إيجابي جدًا، حيدنا الكثير من المجرمين، وسيطرنا على الكثير من المواقع، ولا يفصلنا سوى ساعات قليلة حتى بسط السيطرة على كامل المنطقة وتعود الحياة إلى طبيعتها».

وأوضح أن «مجموعات من فلول النظام شنت هجومًا أمس، على مجموعات من الأمن العام بحركة غادرة في منطقة اللاذقية وطرطوس؛ الأمر الذي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء».

وأشار إلى أن «جنود وزارة الدفاع حشدوا فورًا المؤازرات، ونجحوا في ترتيب المجموعات وتقسيم المحاور؛ للإحاطة بالبؤر المجرمة والتعامل معها بشكل دقيق».

ولفت إلى أن هناك بؤرًا إجرامية هدفها إحداث الفوضى وإيذاء المدنيين، منوهًا بأن «فلول النظام تريد إحداث شروخ بين السكان في المناطق المتنوعة طائفيا».

وبدأ التصعيد الأخير من جانب فلول النظام السابق من بلدة بيت عانا بريف اللاذقية، حيث تم قتل عنصر أمني وجرح آخرين، وبعد ذلك وقع كمين في جبلة قتل فيه 15 عنصرا أمنيا، ثم انتقلت الهجمات إلى أحياء داخل مدينة اللاذقية، حيث حاول مسلحون السيطرة على مواقع أمنية ومدنية.

وتعد هذه الهجمات الأعنف التي تتعرض لها قوات الأمن التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا، منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر الماضي.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن قواتها بدأت الانتشار في مدينتي اللاذقية وطرطوس، دعما لقوات إدارة الأمن العام ضد فلول النظام المخلوع، ولإعادة الاستقرار والأمن للمنطقة.

وذكرت الوزارة أن أرتال وتعزيزات قوات وزارتي الدفاع والداخلية وصلت إلى مركز محافظة اللاذقية لتعزيز الاستقرار والأمن.