مقتل جنرال وأفراد من قوة أممية في جنوب السودان أثناء عملية إخلاء

قالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، إن مروحية تابعة للأمم المتحدة تعرضت لإطلاق نار اليوم الجمعة، خلال قيامها بعملية إخلاء في مدينة الناصر بولاية أعالي النيل.

ونوهت في بيان عبر موقعها الرسمي، أن الحادث أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم المروحية، وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

وأشارت إلى مقتل جنرال وعدد من أفراد قوات الدفاع في جنوب السودان، أثناء محاولة بعثة الأمم المتحدة إخلائهم من المنطقة، موضحة أن العملية تمت بناءً على طلب «جميع الأطراف».

ولفتت إلى أن الإجلاء يأتي في إطار جهود بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان؛ للمساعدة في منع العنف في مدينة الناصر، وتهدئة التوترات السياسية، في أعقاب الاشتباكات الأخيرة بين قوات الجيش الحكومي والشباب المسلحين، والتي تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا ونزوح المدنيين.

ونوه الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان نيكولاس هايسوم، بأن الهجوم على أفراد البعثة «أمر مروع للغاية»، وقد يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وأعرب عن أسفه للخسائر البشرية جراء الحادث، داعيًا إلى إجراء تحقيق لتحديد المسئولين عن إطلاق النار ومحاسبتهم.

