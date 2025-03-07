قرر مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة أيمن الشريعى تعيين حمزة الجمل مديراً فنياً للفريق الأول بنادى إنبى ، على أن يعاونه النجوم محمد حمص وأحمد فتحي واحمد عبد الظاهر في الجهاز الفني الجديد.

وجاء التعاقد مساء اليوم خلال اجتماع بمقر النادي، بحضور رئيس النادى وأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ عبد ربه إبراهيم أمين الصندوق والمهندس محمد السيد عضو المجلس والأستاذ محمد رفاعى المدير التنفيذى للنادى بالإضافة للكابتن إبراهيم محمد مدير الكرة بالفريق الأول و الكابتن محمد إسماعيل المدير الفنى السابق .

وخلال الإجتماع أعرب أيمن الشريعى، رئيس النادى ، عن سعادته بالجهاز الفني الجديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز أداء الفريق وتحقيق أهدافه في الفترة المقبلة، وقال الشريعى:" نحن سعداء بالانضمام الكبير للكابتن حمزة الجمل إلى عائلة إنبي، وهو يتمتع بخبرة كبيرة وقدرات فنية متميزة ستضفي قيمة كبيرة للفريق، كما نرحب بالنجمان الكبيران محمد حمص واحمد فتحى ، ونثق في أنهم سيقدمون كل ما لديهم لرفع مستوى الفريق وتحقيق النتائج التي نطمح إليها خلال الفترة المقبلة.