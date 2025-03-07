الإخوان يحللون لأنفسهم ويحرمون على غيرهم.. ولا ينشرون الدين بالسلام بل يسعون للسيطرة

الإخوان كانوا يحرمون رقص الباليه ويأتون بالراقصات في بيوتهم

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن انضمامه لجماعة الإخوان لمدة عامين، موضحًا أنه اكتشف لاحقًا أن هدفهم لم يكن نشر الدعوة الإسلامية بالحب والسلام، بل السعي للسيطرة على الدولة وأعمدتها الأساسية.

وقال الفيشاوي خلال لقائه ببرنامج أسرار، مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار: "كانوا عايزين الدولة عشان يحللوا على مزاجهم ويحرموا على باقي الناس، وكنت مغفل طوال سنتين".

وأوضح أنه لا يفهم في السياسة، لكن الإخوان كانوا يسعون إلى تطويع الدين لخدمة مصالحهم، مضيفًا: "الإخوان مثلًا ممكن يحرموا الربا لكن يمارسوه، ويحرموا رقص الباليه في الأوبرا لكن يأتون بالراقصات في بيوتهم".

وتابع: "كنت بروح دروس دين، مش حفلات، وأيام ما بدأوا افتكروا أنهم استولوا على الدولة. وخلال السنتين دول، مش هيظهروا بصورة وحشة قدام المشاهير، وكنت مكسب للإخوان، وهما جريوا ورا ناس كتير من المشاهير".