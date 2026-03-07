إيران تعلن شن هجوم بالطائرات المسيرة على قاعدة الظفرة بالإمارات

أعلن الحرس الثوري أنه شن هجوما واسعا بطائرات مسيرة نحو قاعدة الظفرة الإماراتية فجر اليوم السبت وقصفت أهدافها.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، أن قاعدة الظفرة تعتبر من أكبر وأهم قواعد الطائرات والمروحيات، وهي مركز للسيطرة والتوجيه "للإرهابيين الأمريكيين في منطقة الخليج الفارسي" ومضيق هرمز، مؤكدة أن مسيرات الحرس الثوري دمرت أهدافها بنجاح في هذا الهجوم.

وبحسب وكالة تسنيم، استهدف هذا الهجوم مركز القتال الجوي ومركز الاتصال بالأقمار الاصطناعية ورادارات الإنذار المبكر ورادارات التحكم بالنيران.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان قد أعتذر

عن هجمات إيران على دول المنطقة، مؤكدا أن طهران ستوقفها، وملمحا إلى أنها ناجمة عن سوء تفاهم في صفوفها.

وشدد الرئيس بزشكيان على أن إيران لا تنوي شن هجمهات على دول الجوار إلا اذا حصل هجوم ضد إيران انطلاقا من أراضي هذه الدول.