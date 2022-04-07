كييف تعلن عن عشرة ممرات إنسانية للمدنيين في شرق أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعت الحكومة الأوكرانية المدنيين إلى مغادرة المناطق المتنازع عليها بشدة في شرق البلاد وأعلنت عن إقامة عشرة ممرات إنسانية.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، في منشور عبر "فيسبوك"، إن المواطنين سوف يتمكنون من مغادرة مدينة ماريوبول الواقعة تحت قصف روسي كثيف، في سيارات خاصة باتجاه مدينة زابوريجيا.

وسوف تتحرك الحافلات المتجهة إلى زابوريجيا من مدن بيرديانسك وتوكماك وميليتوبول.

وفي الشمال، سوف تقام خمسة ممرات هروب أخرى من منطقة لوهانسك المتنازع عليها بشدة إلى بلدة باخموت. ويتم الإعلان عن المسارات كل يوم.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بتخريب عملية إجلاء السكان المدنيين.