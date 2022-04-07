ماكيير «الاختيار 3»: اشتغلت في دقن صبري فواز شعراية شعراية على الوش وده أوقع

كشف أحمد مصطفى، ماكيير مسلسل «الاختيار 3»، كواليس خروج الفنان صبري فواز بروح الرئيس الراحل محمد مرسي، قائلا إن الشخصية خرجت بشكل واقعي وصحيح.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي تقدمه شافكي المنيري عبر فضائية «الأولى»، مساء اليوم الأربعاء، أنه عمل على ذقن الفنان صبري فواز في المسلسل بشكل يدوي، معقبًا: «اشتغلت فيها شعراية شعراية على الوش، مش تركيب وده أحسن وأوقع».

وذكر أنه كانت هناك مشكلة في الجبهة، لأن جبهة الرئيس الراحل صغيرة للغاية، قائلا: «حاولنا نقرب الشكل عشان يبان طبيعي، فبدأنا نحط شعر في بداية الجبهة من فوق.. والحمدلله ربنا وفقنا وقدرنا نوصل بالشكل اللي خرج بيه».

ولفت إلى أن خالد الصاوي هي أكثر الشخصيات التي أرهقته في العمل، مضيفًا أن تفاصيل الوجه استغرقت وقتًا كبيرًا: «الذقن والشعر هاند ميد وعملنا شعر من قدام عشان يشبه خيرت الشاطر».

وأعرب عن سعادته البالغة لخروج الشخصيات كما يجب أن تكون، بالإضافة إلى ثناء المخرج بيتر ميمي على العمل الذي قام به، مضيفًا: «شرف ليا إني أشتغل في عمل زي ده، تاريخ ليا».

مسلسل «الاختيار 3» من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز وأحمد السقا، مع مشاركة مجموعة كبرى من الفنانين، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويتناول المسلسل فترة حاسمة من تاريخ البلاد، وهي التي مرت بها خلال عام 2013 إبان انطلاق ثورة 30 يونيو، التي نجحت في الإطاحة بجماعة الإخوان.