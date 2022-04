بريطانيا: روسيا تركز حاليا على تحقيق تقدم في عملياتها الهجومية شرقي أوكرانيا

أكدت وزارة الدفاع البريطانية، صباح الخميس، إدانة المملكة المتحدة وحلفائها، لحرب روسيا غير المبررة والمتعمدة ضد أوكرانيا، مؤكدة أن المملكة وشركاءها الدوليين، مستمرون في دعم أوكرانيا.

وأوضحت في بيان لها، صباح الخميس، أن حكومة المملكة المتحدة، تقدم مجموعة من المساعدات العسكرية الاقتصادية والإنسانية والدفاعية لأوكرانيا، وتفرض عقوبات إضافية على روسيا وبيلاروسيا.

وعبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الخميس، نوهت «الدفاع البريطانية»، إلى أن القوات العسكرية الروسية تركز بشكل أساسي الآن، على إحراز تقدم بعمليتها الهجومية في شرق أوكرانيا.

وأشارت إلى تواصل القصف المدفعي والجوي الروسي على دونباس، مرجحة أن تواجه القوات الروسية نقصًا في الإمدادات والأفراد، على الرغم من إعادة تمركز القوات والقدرات اللوجستية، لدعم العمليات في دونباس.

وأوضحت أن «الضربات الروسية ضد أهداف البنية التحتية داخل أوكرانيا، تهدف إلى إضعاف قدرة الجيش الأوكراني على إعادة الإمداد، وتؤدي إلى زيادة الضغط على حكومة كييف».

