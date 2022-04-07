روسيا: نواصل المفاوضات مع الجانب الأوكراني بتمرير مسودة اتفاق خاصة بنا

حمّل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الحكومة الأوكرانية المسؤولية عن التراجع عن أهم التفاهمات، التي تم التوصل إليها بين الطرفين، خلال اجتماع عقد في إسطنبول، الأسبوع الماضي، بحسب فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الخميس.

وذكر لافروف، أن الوثيقة التي تم تنسيقها في كييف، تنص على أنه لا يمكن لأوكرانيا كدولة خارج تكتلات عسكرية إجراء أي تدريبات عسكرية بمشاركة قوات أجنبية، إلا بموافقة جميع الدول الضامنة ومنها روسيا.

وأكد أن «المسودة الجديدة بدلا عن هذا التعهد، تضم عبارة أخرى يجري الحديث فيها عن إمكانية إجراء كييف التدريبات، بموافقة معظم الدول الضامنة دون ذكر اسم روسيا إطلاقا».

وشدد على أن القوات الروسية - بعد ظهور بوادر الواقعية في الموقف الأوكراني - خلال اجتماع إسطنبول، اتخذت خطوات لخفض التصعيد في محوري كييف وتشيرنيجوف، كإشارة حسن نية ترمي للتشجيع على السير نحو إبرام تفاهمات.

وحمل الوزير الروسي كييف في المقابل، المسؤولية عن «تدبير استفزاز في مدينة بوتشا الأوكرانية»، لافتا إلى أن «الغرب سرعان ما استغلها لفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا».

ولفت إلى وقائع تعرض عسكريين روس أسرى لـ«فظائع وحشية على أيدي النازيين الجدد الأوكرانيين»، مشددًا على أن «تلك التطورات تظهر عجز كييف عن التوصل إلى اتفاقات، وتسلط الضوء على نواياها الحقيقية ونهجها الرامي إلى المماطلة، وحتى تقويض المفاوضات من خلال التراجع عن التفاهمات المبرمة».

وفسر الأمر بـ«خضوع نظام كييف لسيطرة واشنطن وحلفائها الذين يدفعون الرئيس زيلينسكي إلى مواصلة القتال»، مضيفًا: «بغض النظر عن جميع الاستفزازات، سيواصل الوفد الروسي العملية التفاوضية، بتمرير مسودة اتفاق خاصة بنا تتضمن بشكل واضح ومفصل جميع مواقفنا ومطالبنا الرئيسية».