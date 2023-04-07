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طرح البوستر الرسمي لفيلم ابن الحاج أحمد قبل عرضه في موسم عيد الفطر

مصطفى الجداوي
نشر في: الجمعة 7 أبريل 2023 - 10:27 م | آخر تحديث: الجمعة 7 أبريل 2023 - 10:27 م

أطلقت الشركة المنتجة، لفيلم ابن الحاج أحمد، البوستر الرسمي للعمل، ومن بطولة الفنان الكوميدي شيكو، والمنتظر عرضه في موسم عيد الفطر المبارك.

ويظهر في البوستر شيكو بشكله الجديد والمميز مع باقي أبطال ونجوم الفيلم.

فيلم ابن الحاج أحمد هو البطولة المنفردة الأولى لشيكو بعد عدد كبير من التجارب الناجحة التي اشتهر من خلالها الثلاثي الذي يضم أحمد فهمي وهشام ماجد كان آخرها فيلم الحرب العالمية الثالثة، ثم مجموعة تجارب ثنائية مع النجم هشام ماجد كان آخرها فيلم قلب أمه، ومسلسل اللعبة الذي حقق نجاحا كبيرا في مواسمه الثلاثة الأولى وفي انتظار موسمه الرابع.

يعود شيكو في فيلم ابن الحاج أحمد للتعاون مع مخرج الكوميديا البارز معتز التوني، بعد تجربة ناجحة في مسلسل اللعبة، وفيلم الكوميديا الذي حقق نجاحا كبيرا سمير وشهير وبهير.

يشارك في بطولة ابن الحاج أحمد كل من سيد رجب ورحمة أحمد ومصطفى غريب وصبري فواز ومحمد لطفي وعايدة رياض، والفيلم من تأليف أحمد محي ومحمد محمدي، عن فكرة عمرو سلامة.

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