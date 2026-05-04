حماس: قمع وتعذيب الأسيرات في سجن الدامون جرائم حرب تستوجب التحرك العاجل

وصفت حركة المقاومة «حماس» ما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون الإسرائيلي من عمليات قمع وتعذيب وحشي متصاعدة بأنه «جرائم حرب لا يمكن السكوت عنها»، مؤكدة أنها تستوجب التحرك العاجل وتفعيل كل وسائل الضغط على الاحتلال والدفاع عن الأسيرات والأسرى بكل السبل.

وأشارت الحركة في بيان لها، اليوم الاثنين، إلى «الشهادات الصادمة القادمة من سجن الدامون، والتي تفيد بإجبار الأسيرات على الانبطاح أرضاً وتقييدهن إلى الخلف، والاعتداء عليهن بالضرب والركل والتنكيل، بالإضافة إلى عزلهن بشكل انفرادي».

واعتبرت حماس أن هذه الممارسات «تعكس مدى انعدام كل القيم الأخلاقية والإنسانية لدى الاحتلال وحكومته الراعية لهذه الممارسات الوحشية»، مطالبة بملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال والسعي من أجل إنقاذ الأسرى والأسيرات من «سجون الموت والتعذيب».

وشددت الحركة على أن الاحتلال «لن يفلح مهما تمادى في جرائمه في كسر إرادة أسرانا وأسيراتنا وتطلعهن إلى الحرية والخلاص من قيود السجان المجرم»، بحسب نص البيان.

وفي ختام بيانها، دعت حماس الفصائل الوطنية والجهات الحقوقية والقانونية والنسوية والحركات الشعبية وأبناء الشعب الفلسطيني كافة، إلى تصعيد الفعاليات المساندة للأسرى، ونصرة قضيتهم بكل الوسائل الداعمة، حتى نيل حريتهم الكاملة.

وفي وقت سابق، قالت هيئة الأسرى والمحررين إن الأسيرات داخل سجن «الدامون» تعرضن إلى حملات قمع ممنهجة ومتكررة، تجاوزت أكثر من 10 مرات خلال الشهر الماضي، رافقها اعتداء بالضرب، والتنكيل، ورش الغاز.