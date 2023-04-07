برلماني: إفطار الرئيس بحي الأسمرات يجسد مفهوم المواطنة والتكاتف

أكد عضو مجلس الشيوخ محمد حمزة، أن حفل إفطار الأسرة المصرية الذى تم تنظيمه بحي الأسمرات بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا العام ضم جميع أطياف المجتمع المصري، من القيادات الشعبية وعدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة ولفيف من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأضاف حمزة، أن اختيار منطقة الأسمرات دليل على ما قامت به الحكومة من إزالة العشوائيات التى كانت تمثل مشكله مزمنه للدولة المصريه، وتعكس حالة من الحرص المحمود، وامتلاك زمام المبادرة والإلمام الشامل بمقتضيات اللحظات الراهنة، وما أدت إليه التطورات على الساحة الدولية من تبعات على الداخل والخارج، واستوجب قرارات حازمة معتادة من الرئيس السيسي.

وأكد حمزة، أن ما شهده حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسي، من تجمع كافة الفئات بالمجتمع يجسد بشكل كامل مفهوم المواطنة والتكاتف بشكل كبير من أجل مواصلة مسيرة البناء والتنمية، كما أنها تفتح الطريق أمام الجمهورية الجديدة والتي تتسع للجميع دون استثناء أحد، وتحقق رؤية الدولة المصرية 2030.

وثمن النائب، سعي القيادة السياسية الدائم للتواصل مع كافة فئات الشعب المصري واطلاعهم بكل شفافية على كافة المستجدات على الساحة المصرية،وأن حفل الإفطار الأسرة المصرية بمشاركة رئيس الدولة مع المواطنين يبث الطمأنينة في نفوس المواطنين وأكبر دليل على تجسيد مفهوم المواطنة، كما يحمل الكثير من الرسائل المهمة، من أبرزها الحفاظ على الهويّة المصرية بكل مكوناتها الدينية والوطنية والقومية والثقافية، إرساء مبدأ المواطنة وعدم التفرقة بين المصريين.