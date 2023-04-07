 محمد فؤاد: لا أشعر بالغيرة من هنيدي بسبب نجاحه في فيلم إسماعيلية رايح جاي - بوابة الشروق
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محمد فؤاد: لا أشعر بالغيرة من هنيدي بسبب نجاحه في فيلم إسماعيلية رايح جاي


نشر في: الجمعة 7 أبريل 2023 - 8:44 م | آخر تحديث: الجمعة 7 أبريل 2023 - 8:44 م

علق الفنان محمد فؤاد، على لقاء قديم للفنان محمد هنيدي مع الإعلامي محمود سعد، ذكر فيه أن هناك بعض الشوائب في العلاقة بين الطرفين.

وانتقد تصريحات الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «العرافة» المذاع عبر شاشتي «المحور والنهار»، مساء الجمعة، عندما سألته «هل فيه أي نفسنة أو غيرة»، ليرد قائلا: «أنا مهاجمتش هنيدي، ومش شايف إنه حصد نجاح إسماعيلية رايح جاي لوحده، أنا مؤلف الفيلم وكنت بكتب له إفيهات».

وعن سبب عدم تعاونهم مجددًا في السينما، قال: «مش شرط تكرار نفس التجربة لو محمد هنيدي لقى الطريق الخاص به».

وأكد أنه لا يشعر بالغيرة من الفنان محمد هنيدي أو غيره، مستكملا: «أنا ليا الشرف بنجاح محمد هنيدي، وكنت بشيل الإفيهات بتاعي وأقدمها له، وعملت الفيلم ده علشان نحب بعض مش علشان نطلع نقول الكلام ده عن بعض».

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