 محمد صلاح ينقذ ليفربول من الخسارة أمام مانشستر يونايتد - بوابة الشروق
الأحد 7 أبريل 2024 7:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

محمد صلاح ينقذ ليفربول من الخسارة أمام مانشستر يونايتد

الشروق
نشر في: الأحد 7 أبريل 2024 - 6:27 م | آخر تحديث: الأحد 7 أبريل 2024 - 6:27 م

خيم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

سجل لويس دياز هدف ليفربول في الدقيقة 23 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، فشل أونانا في التصدي لها، ليضع دياز الريدز في المقدمة مبكرا، وتنتصف المباراة بتقدم الريدز بهدف دون رد.

وفي شوط المباراة الثاني أدرك مانشستر يونايتد التعادل عن طريق برونو فيرنانديز في الدقيقة 50 بعدما استغل خطأ لاعب ليفربول ليطلق تسديدة بعيدة المدى سكنت المرمى، مستغلا تقدم كيليهر حارس الريدز.

وضاعف كوبي ماينو تقدم مانشستر يونايتد بالهدف الثاني في الدقيقة 67 من تسديدة في أقصى الزاوية لم يستطع حارس الريدز التصدي لها لتسكن الشباك.

ونجح محمد صلاح في إدراك التعادل لليفربول في الدقيقة 84 من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

التعادل رفع رصيد ليفربول للنقطة 71 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف أرسنال المتصدر بنفس عدد النقاط لكن فارق الأهداف لصالح المدفعجية، بينما ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 49 في المركز السادس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك