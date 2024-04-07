قالت الفنانة سمية الخشاب، إنها تستحق جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل «بـ100 راجل»، والذي يُعرض خلال شهر رمضان 2024.

وأضافت خلال تصريحات لبرنامج «حفلة توزيع جوائز»، المذاع عبر أثير إذاعة «نجوم أف إم»، مساء الأحد، أنها كانت تصور مشاهدها في العمل، بعد إصابتها ببرنامج المقالب «رامز جاب من الآخر»، والذي يقدمه الفنان رامز جلال على مدار شهر رمضان.

ونوهت أنها استمرت في تصوير العمل رغم معاناتها من تمزق في الأربطة في قدمها وكتفها، معقبة: «تحملت كتير وكنت بتعذب، كنت بخلص كل مشهد وأقعد أعيط، الحالة صعبة وأستحق جايزة على قوة التحمل».

وأشارت إلى أنها تخضع لعلاج طبيعي الآن حتى تتعافى من الإصابة، قائلة إنها رفضت وضع جبس على قدمها بعد الإصابة لالتزامها بتصوير مشاهدها كاملة.

وقررت منح «بـ100 راجل» جائزة أفضل مسلسل، مضيفة: «بمنتهى الأنانية الشديدة لأن المسلسل بتاعي يستحق، كل حاجة كانت رائعة وكل حاجة كانت مظبوطة وماشية كويس؛ إخراج وتأليف وتمثيل، كل شخص نجم وبطل في شغله». واختارت فيلم «سهر الليالي» للحصول على جائزة أفضل فيلم؛ لأن صناع العمل أبدعوا فيه، كما أن القصة الخاصة به حقيقية وقريبة من الناس، وخصوصًا النساء.

ولفتت إلى أنها تختار الفنان كريم عبدالعزيز لينال جائزة أفضل ممثل؛ لأنها تحب أعماله الفنية، متوجهة برسالة خاصة إلى الفنانة آمال ماهر، التي اختارتها لنيل جائزة أفضل مطربة: «ارجعي بقا عشان محتاجين صوتك وإحساسك الجميل».