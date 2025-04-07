وجّه الرئيس الفرنسي رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، معربًا عن امتنانه لحفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال زيارته إلى القاهرة.

وقال الرئيس الفرنسي: "شكرًا لفخامة الرئيس السيسي وللشعب المصري على هذا الاستقبال الحار. هذه الحماسة، وهذه الأعلام، وهذه الطاقة التي تليق بخان الخليلي: تحية نابضة للصداقة التي تجمع بين مصر وفرنسا."

اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة تاريخية مساء، شملت زيارة مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، أعقبها جولة في منطقة خان الخليلي العريقة، انتهت بتناول العشاء في أحد المطاعم الشهيرة بالمنطقة. وتفقد الرئيسان خلال الزيارة مسجد الحسين بعد أعمال الترميم والتطوير التي شهدها مؤخرًا، حيث استعرضا الجهود المبذولة للحفاظ على التراث الإسلامي والهوية الثقافية المصرية، وقد أبدى الرئيس ماكرون إعجابه بالعمارة الإسلامية وروحانية المكان. وعقب الزيارة، تجول الزعيمان في أروقة خان الخليلي، حيث شاهدا الحرف اليدوية التقليدية والتقيا بعدد من المواطنين والزائرين. واختتما الجولة بعشاء ودي في أحد مطاعم القاهرة القديمة، في أجواء تعكس روح الضيافة المصرية ودفء العلاقات بين البلدين. تأتي هذه الزيارة ضمن جدول أعمال زيارة الرئيس الفرنسي إلى القاهرة، والتي تشمل مباحثات سياسية مكثفة، وقمة ثلاثية مرتقبة مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لبحث تطورات الأوضاع في غزة.