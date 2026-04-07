شكّل إيرانيون سلاسل بشرية لحماية محطات الطاقة الثلاثاء، بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب البنية التحتية، وفق صور نشرتها وسائل إعلام رسمية، فيما أبدى كبار المسؤولين استعدادا للتضحية بأنفسهم.

بعد حملة عبر الإنترنت وعبر رسائل نصية قصيرة لتسجيل الأسماء بهدف المشاركة في تشكيل سلاسل بشرية على مستوى البلاد، قال مسؤولون إن عدد الذين تسجلوا تخطى 14 مليون شخص، وفق وكالة فرانس برس.

ونشرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" مشاهد لأشخاص يشكّلون سلسلة بشرية "لدعم محطات الطاقة" في مدينة بوشهر الواقعة في جنوب البلاد والتي تضمّ محطة نووية إيرانية.

وأظهرت لقطات للتلفزيون الرسمي ووكالة أنباء "مهر" عشرات الأشخاص خارج محطة توليد الكهرباء الرئيسية في مدينة تبريز (شمال)، وكذلك في محطة بمدينة مشهد في شمال شرق البلاد.

ومع استهداف جسور بغارات أميركية إسرائيلية، تجمّع أشخاص على الجسر الرئيسي المقام فوق نهر في مدينة الأهواز غرب البلاد، بحسب ما أفادت وكالة "مهر".

في خمسة أسابيع من الحرب الدائرة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من الأخرى، قُتلت كل قيادات الصف الأول للنظام الإيراني. لكن توجيه ضربات إلى منشآت الطاقة سيشكّل تصعيدا كبيرا.

ونشر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الذي يعتبره البعض الرجل القوي في إيران بعد مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في بداية الحرب، لقطة شاشة لما قيل إنه نظام التسجيل للسلاسل البشرية.

وقال إنه سجّل اسمه شخصيا، وأضاف "محمد باقر قاليباف مستعد لأن يضحّي بحياته من أجل إيران".

وأصبح المصطلح الفارسي للتضحية بالنفس "جانفدا" وسما رائجا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب الرئيس مسعود بيزشكيان على منصة إكس "لقد تسجّل حتى الآن أكثر من 14 مليون إيراني فخورين بأنفسهم للتضحية بحياتهم دفاعا عن إيران. وأنا أيضا كنت، وما زلت، وسأبقى مستعدا لأن أهب حياتي من أجل إيران".

وكان ترامب قد حذّر في وقت سابق من أن "حضارة بكاملها ستموت" في إيران إذا لم تلتزم البلاد بمهلته النهائية لإعادة فتح مضيق هرمز والتي تنقضي منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء.