قصف صاروخي يستهدف منزلا في حي العامرية غربي بغداد

أفادت مصادر أمنية عراقية، مساء اليوم الثلاثاء، أن صاروخا نوع جراد سقط على منزل في حي العامرية غربي بغداد.

وأوضحت المصادر، أن عددا من الصواريخ انطلقت بإتجاه مطار بغداد الدولي من منطقة هور رجب جنوب غربي بغداد سقط أحدها على منزل في حي العامرية.

وحسب شهود عيان، فإن القصف أوقع اصابات واشتعال النيران في المنزل وتصاعد سحب الدخان.

وكانت سلسلة إنفجارات عنيفة قد سمعت في أحياء غربي بغداد.

وقال مصدر أمني عراقي، في حديث للسومرية نيوز، "سمعت أصوات انفجارات ضمن جانب الكرخ وهي عبارة عن إطلاق صواريخ".

وأضاف المصدر: "تجري الأجهزة الأمنية البحث عن مكان سقوط الصواريخ".

وأشار إلى أن "السفارة الأمريكية قامت بتفعيل منظومة السيرام" للحماية من القذائف الصاروخية والمدفعية وقذائف الهاون.