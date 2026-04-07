الثلاثاء 7 أبريل 2026 11:20 م القاهرة
كاسادو يقترب من الرحيل.. اهتمام سعودي وأتلتيكو مدريد يترقب

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 7 أبريل 2026 - 11:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 أبريل 2026 - 11:02 م

بات مستقبل الإسباني مارك كاسادو، نجم برشلونة، محل شك مع اقتراب نهاية الموسم الجاري، في ظل اهتمام متزايد بالحصول على خدماته.

وذكر موقع "فوتبول إسبانيا" أن اللاعب يحظى باهتمام من جانب جهات تابعة لـ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما أشارت التقارير إلى وجود رغبة من أتلتيكو مدريد في التعاقد مع اللاعب، ضمن خططه لتدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم.

في المقابل، أبدى برشلونة انفتاحه على بيع كاسادو، بشرط الحصول على عرض مالي يصل إلى نحو 40 مليون يورو، رغم أن عقده مع النادي يمتد حتى يونيو 2028.


