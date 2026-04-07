أوقاف الجيزة: توجيهات حاسمة لترشيد الكهرباء والانضباط بالمساجد

عقد الشيخ سيد عمارة، مدير مديرية أوقاف الجيزة، اجتماعًا مع مفتشي إدارات أكتوبر وكرداسة والهرم وجنوب وشمال الجيزة وبولاق الدكرور، بمقر المديرية، بحضور وكيل المديرية، ومدير الدعوة، ورؤساء الأقسام، وذلك لمتابعة سير العمل وتفعيل الإجراءات التنظيمية والإدارية داخل ديوان عام المديرية والإدارات الفرعية والمساجد والزوايا التابعة.

وأكد ضرورة الالتزام الكامل بتوجيهات ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والانضباط الدعوي والإداري بكافة الإدارات والمساجد والزوايا، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، مع التأكيد على أن أي تقصير سيعرض المخالفين للمساءلة القانونية.

وشدد على أهمية المتابعة المستمرة والدقيقة لملف ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، والانضباط بالمساجد والزوايا، ورفع التقارير بشكل دوري لضمان الانضباط الكامل في هذا الملف الحيوي.

كما وجَّه بضرورة إعداد وتنفيذ حملات توعوية متكاملة تشمل تنظيم ندوات، وإعداد بوسترات وفيديوهات توعوية حول ترشيد استهلاك الطاقة، من خلال إدارة الدعوة والمركز الإعلامي بالمديرية، للنشر على الصفحات الرسمية، إلى جانب تنفيذ لوحات إرشادية، وإطلاق برامج توعوية متخصصة لتعزيز ثقافة الترشيد لدى العاملين وجموع المواطنين.

وأوضح ضرورة الإغلاق عقب الانتهاء من صلاة العشاء مباشرة، والالتزام بما جاء في التعميم الوارد من الوزارة بعدم إنارة المآذن والقباب، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الأوقاف وقرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، مع متابعة دقيقة من الإدارات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقصرين.