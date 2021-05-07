الحكومة الفرنسية تبحث مشاركة مبابي في حملة توعية للتطعيم ضد كورونا

سيكون الفرنسي كيليان مبابي، نموذجًا جيدًا لدعم حملة التوعية بضرورة الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفقًا للمسؤول عن إستراتيجية التلقيح الحكومية الفرنسية، آلان فيشر.

وأوضح فيشر في مقابلة نشرت اليوم الجمعة من قبل صحيفة "لو باريزيان"، أن الحكومة تعمل على حملة إعلانية لتشجيع الشباب على التطعيم، يشارك فيها بعض نجومهم المفضلين.

وأشار إلى أنه عند بدء فترة التطعيم للشباب، بداية من 15 يونيو المقبل، أي عندما يتمكن كل شخص دون الخمسين من ذلك، "ستكون هناك حملة إعلانية تضم ممثلين ورياضيين".

وأقر الرجل المعروف في فرنسا باسم "السيد فاكسين"، بأن "مبابي سيكون مثاليًا" للمشاركة في هذه الحملة.

يذكر أن النجم الفرنسي الدولي أصيب بفيروس كورونا في سبتمبر الماضي، ولم يتطرق إلى هذا الموضوع إطلاقا حتى الآن.