مدرب لايبزج يطالب لاعبيه بنسيان الإحباط والفوز على أوجسبورج

طالب دومينيكو تيديسكو المدير الفني لفريق لايبزج الألماني، لاعبيه بضرورة نسيان الإحباط الذي يشعرون به بعد الخروج من بطولة الدوري الأوروبي، والفوز على أوجسبورج عندما يلتقيان غدا الأحد من أجل إنعاش آمال الفريق في احتلال مركز يؤهلهم للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كان كل شيء يسير بشكل جيد لفريق لايبزج قبل أسبوعين، حيث كان يحتل الفريق المركز الرابع في الدوري الألماني (بوندسليجا) وكان يتطلع لمواجهة رينجرز الاسكتلندي في الدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي، وهو يعلم أن الفوز باللقب سيجعل أمامهم طريقا آخر للتأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

ولكن الفريق تلقى هزيمتين متتاليتين في الدوري الألماني ليبتعد الفريق عن المربع الذهبي في جدول الترتيب، كما أن الفريق ودع الدوري الأوروبي أمس الأول الخميس في جلاسكو.

وقال تيديسكو للصحفيين :"الآن يجب علينا أن نتعافى وأن نعود لطريق الانتصارات. لدينا 3 مباريات كبيرة تنتظرنا، ومازال بإمكاننا تحقيق الكثير. نحتاج للعقلية الصحيحة".

ويتبقى للايبزج مباراتان في الدوري الألماني، بالإضافة للمباراة النهائية لكأس ألمانيا أمام فرايبورج.

ويتنافس لايبزج مع فرايبورج على احتلال المركز الرابع، آخر المراكز التي تؤهل صاحبها للعب في دوري الأبطال.

ويملك فريق لايبزج أرقاما جيدة في المواجهات مع أوجسبورج، حيث أن الفريق لم يخسر أمامه في عشر مباريات.

وقال تيديسكو :"للأسف، التأهل لدوري الأبطال لم يعد بين أيدينا. ولكن يمكنني أن أعد أننا سنفعل كل شيء لمواجهة هذا التحدي".