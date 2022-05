حفل زفاف يدعم هتلر قد يتسبب للمكسيك في أزمة دولية

احتفل زوجان بالمكسيك بزواجهما بطريقة أغضبت العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، حيث اتخذ حفل الزفاف طابع النازية، فارتدى العريس بذلة تيمنا بهتلر، بينما زف العريس والعروس في سيارة فولكس فاجن تحمل شعار النازية، كما حرص العروسان على أن تكون قائمة طعام البوفية نباتية كما لو كان هتلر سيأكل منها.



اختار العروسان الزواج تحديدا في يوم 29 أبريل الماضي، وذلك لأنه الذكرى الـ77 لزواج هتلر وإيفا براون، وبسؤال صحيفة ميلينيو الميكسيكية للعريس فرناندو عن سبب إصراره على إضفاء الطابع النازي على حفل زفافه صرّح قائلا، "الناس لا يعرفون قصة هتلر الحقيقية، فهو كان شخصا نباتيا، خرج من بلاده وهي في فقر مدقع، ثم أعاد إلى شعبه أرضه التي فقدها في الحرب العالمية الأولى".



في حين أكدت العروس جوزيفينا على أنها لا تعلم الكثير عن قصة هتلر، ولكن أخبرها زوجها بها، فأرادت أن تدعمه وفقا لما يراه صحيحا.



ازدحم حفل الزفاف بمؤيدي هتلر، حيث ارتدى عدد كبير من المعازيم الزي العسكري النازي، وفور انتشار هذه الصور على الإنترنت، فوجيء العروسين بهجوم واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عليهما، وصل إلى حد استلامهما لخطابات كراهية، وتهديدات بالقتل.



أصبح هذا الزفاف يمثل مشكلة دولية بالنسبة للمكسيك، ففي حين صمتت سلطات الأمن المكسيكية ولم تعتقل العروسين، قامت الجالية اليهودية بالمكسيك بإدانة أي عمل يدافع عن النازية ويمجدها.



ومن ناحية أخرى، قال الدكتور شيمون صامويلز، مدير العلاقات الدولية بمركز سايمون ويسينثال بلوس أنجلوس، وهي منظمة يهودية أمريكية لحقوق الانسان عبر بيان صحفي: "لقد صوتت المكسيك لصالح قرار الأمم المتحدة الذي يدين تشويه محرقة الهولوكوست، بجانب إدانة جميع أشكال العنصرية، ومع ذلك ، لم يكن هناك أي رد فعل من قبل الدولة الميكسيكية أو منظمات حقوق الإنسان لإدانة هذا الحفل، ولذلك نشعر بالغضب".





Fury as Mexican couple has a Nazi-themed wedding complete with SS uniforms, swastikas and a CHILD named after Reinhard Heydrich on the anniversary of Adolf Hitler's wedding https://t.co/sy2RgkX6Dd pic.twitter.com/1CwP4JKlQY